Спортивный мастер-класс для людей старшего возраста прошел в Воскресенске

Мероприятие состоялось в парке усадьбы Кривякино. Его организовали «серебряные» волонтеры городского округа.

Главной целью спортивного события являлось пропаганда здорового образа жизни среди людей старшего поколения. В мероприятии участвовали члены клуба «Активное долголетие». Мастер-класс провел мастер спорта по спортивной гимнастике Станислав Аверин, который обладает большим опытом работы с людьми старшего возраста.

Специалист показал участникам программу упражнений, направленных на улучшение подвижности суставов и укрепление мышц спины. Эти простые, но эффективные упражнения адаптированы специально для пожилых людей, учитывают возрастные особенности организма и возможные ограничения в подвижности.

Участники мастер-класса выполняли все задания под чутким наблюдением Станислава Аверина и волонтеров, что гарантировало безопасность и комфорт для всех представителей старшего поколения.