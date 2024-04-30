Спортивный марафон «Сила России» пройдет в Химках летом | 360°

30 апреля 2024, 18:08
Спортивный марафон «Сила России» пройдет в Химках летом
Второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» состоится в городском округе Химки. С первого июня по 10 августа все желающие смогут принять участие в разнообразных спортивных мероприятиях, представленных в рамках этого проекта.
В программе марафона запланированы семейные спортивные фестивали, массовые зарядки с участием чемпионов, а также турниры по командным видам спорта. Организаторы подчеркивают, что идея марафона направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди населения.
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«Считаю, что такой проект должен развиваться. Это семейный досуг, который способствует укреплению здоровья и сплочению семей», — поделился мнением депутат городского округа Химки Глеб Демченко.
Желающие принять участие в спортивных мероприятиях могут зарегистрироваться на официальном сайте проекта.
Напомним, что зимний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» уже пользовался популярностью среди жителей Химок. В прошлом году на стадионе «Снежинка» прошли лыжные гонки, а на базе школы № 30 был организован мастер-класс по большому теннису от известного тренера Надежды Федоровой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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