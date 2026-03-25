Спортивный Кубок Совета директоров учредили в Дмитровском округе

В Торгово-промышленной палате округа прошел первый в этом году Совет директоров. Главным итогом встречи стало решение о создании ежегодного спортивного турнира, объединяющего трудовые коллективы.

Глава муниципалитета Михаил Шувалов, открывая заседание, сделал акцент на конструктивном взаимодействии власти и предпринимательского сообщества. Он поблагодарил бизнесменов за помощь в ликвидации последствий зимних циклонов. Благодарственные письма главы округа получили руководители ряда предприятий, в том числе Сергей Щукин из «Агрофирмы Бунятино», Рамиль Булатов из КФХ «Свободный труд» и другие.

Особое внимание участники встречи уделили новой спортивной инициативе. Михаил Шувалов предложил учредить «Кубок Совета директоров» — ежегодные соревнования для сотрудников местных организаций.

«Мы всегда открыты для конструктивного диалога. Нам важно не только решать текущие вопросы, но и поддерживать бизнес в нашем регионе. Сегодня я хочу предложить инициативу, которая позволит нам не только работать вместе, но и отдыхать, спортивно соревноваться, укреплять корпоративный дух. Команды — ваши, площадки — наши», — обратился к собравшимся Михаил Шувалов.

Предложение главы получило единодушную поддержку. Как отметил начальник Управления физической культуры и спорта Дмитрий Серебряков, предварительным этапом перед стартом турнира станет спартакиада трудовых коллективов, запланированная на май. В обсуждении также подчеркивалось, что подобные проекты способствуют социальной сплоченности. Михаил Шувалов, являющийся секретарем местного отделения «Единой России», добавил, что партия всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие территорий.

Важным итогом заседания стало подписание территориального трехстороннего соглашения, регулирующего социально-трудовые отношения. Документ скрепили подписями Михаил Шувалов от администрации, председатель совета директоров Игорь Макаров и представитель профсоюзов Татьяна Черныш.

Помимо этого, участники обсудили вопросы благоустройства прилегающих зон. Начальник профильного управления Алексей Гладков сообщил о подготовке документов, которые обяжут предприятия содержать прилегающие территории в соответствии с Правилами благоустройства.

Отдельной темой стала занятость подростков. Михаил Шувалов поручил создать единую информационную площадку с актуальными вакансиями для несовершеннолетних.

«Ребята должны иметь возможность сами зайти в интернет и найти варианты для своей трудовой занятости», — подчеркнул глава муниципалитета, отметив, что раннее приобщение к труду помогает молодежи понимать ценность денег.