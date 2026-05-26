Спортивный комплекс «Звезда» в Звенигороде капитально отремонтируют в этом году

В Звенигороде, на улице Московская, продолжается капитальный ремонт спортивного комплекса «Звезда». По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, готовность объекта уже превысила 45%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» Московской области и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, выполняется монтаж инженерных коммуникаций», — информирует пресс-служба ведомства.

Планируется полностью обновить внутренние помещения: отремонтировать бассейн, залы для игровых видов спорта, заменить инженерные сети, обновить фасад и входную группу, провести работы на крыше и благоустроить территорию вокруг здания.

Все работы планируется завершить в 2026 году.