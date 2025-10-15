Спортивный комплекс «Виктория» благоустроят в Электроуглях в 2025 году

Спортивный комплекс «Виктория» в Электроуглях подходит к завершающему этапу обновления. Работы по реконструкции футбольного поля и других объектов продолжаются с высоким уровнем качества.

На стадионе уложили новое покрытие, сейчас специалисты занимаются нанесением разметки и установкой осветительных опор. Также обустроили беговые дорожки, что позволит спортсменам улучшить свои результаты.

Созданный модульный павильон предлагает комфортные условия для тренировок. Спортсмены смогут пользоваться отапливаемыми раздевалками и современными санузлами. Все новые объекты соответствуют актуальным стандартам и требованиям к спортивной инфраструктуре, что обеспечивает высокое качество обслуживания.

К концу года на стадионе появится современное искусственное футбольное поле, удобные раздевалки, комфортабельные трибуны и универсальные спортивные площадки. Обеспечены также благоустроенные подъездные пути для удобства посетителей.