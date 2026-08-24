Спортивный комплекс в Монине достроят до конца года

Строительство спортивных объектов в Монине и Луховицах планируют завершить до конца года. Как сообщили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в рамках его поездки в Клин, работы пройдут в рамках модернизации спортивной инфраструктуры региона.

В Московской области активно продолжается модернизация и возведение объектов, где жители могут тренироваться.

Ранее в этом году в Лобне открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс, оснащенный бассейном.

Сейчас строители работают на площадке будущего спортивного учреждения в Монине и реконструируют стадион «Спартак», который расположен Луховицах.

Кроме того, обновление ожидает стадионы «Русич» в Орехово-Зуеве, «Спартак» в Можайске, а также спорткомплекс «Старт» Реутове и некоторые другие объекты.