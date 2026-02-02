Спортивный комплекс в Бронницах поставили на кадастр

Управление Росреестра по Московской области в январе поставило на государственный кадастровый учет физкультурно-оздоровительный комплекс в Бронницах. В здании разместили спортивный зал и пространство для хранения лодок.

Площадь комплекса превышает две тысячи квадратных метров. Там также оборудовали зал силовой подготовки и зону для занятий фитнесом. Возле здания разместили универсальную спортивную площадку для игры в футбол и волейбол, а также спуск к пирсу. Проект предусматривает доступную среду для людей с ограниченными возможностями.

Комплекс возвели по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья».

Его откроют уже в первой половине этого года

«На территории Московской области сокращены сроки осуществления учетно-регистрационных действий в отношении социально-значимых объектов недвижимости. Управление продолжает совместную работу с правительством Московской области для активного развития социальной инфраструктуры и формирования комфортной городской среды в интересах граждан и бизнеса», — подчеркнула заместитель начальника территориального отдела № 10 Юлия Полякова.