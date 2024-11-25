Спортивный комплекс «Строитель» в поселке Селятино открыли после капремонта

В поселке Селятино открыли спортивный комплекс «Строитель» имени Мышкина после капитального ремонта. Работы проводили в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

Подрядчик отремонтировал два зала, бассейны, кровлю, входные группы, утеплил и обновил фасад, заменил инженерные сети и сантехнику.

Для спортсменов закупили новое оборудование. В обновленном здании уже занимаются воспитанники отделений художественной гимнастики, плавания, хоккея и футбола, дзюдо, армейского рукопашного боя и каратэ. Работают секции синхронного ,оздоровительного и адаптивного плавания, «Аквааэробика». Для жителей округа открыты секции настольного тенниса и общефизической подготовки в рамках проектов «Активное долголетие» и «Добрый час». Ведется дополнительный набор в группы по грэпплингу, волейболу и художественной гимнастике.

На базе комплекса занимаются 387 человек. При этом 300 — в спортивных секциях и 120 — в рамках проектов «Активное долголетие» и «Добрый час».

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