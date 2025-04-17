Спортивный комплекс «Старт» реконструируют в Реутове в этом году. Там появится современное освещение, трибуны на тысячу человек и отдельное здание для хранения инвентаря.

Сейчас на площадке трудятся 60 человек и спецтехника. Там ведут монолитные работы на уровне второго этажа, рассказали в региональном Минстрое.

На стадионе обустроят современную систему освещения, установят многоярусные трибуны на тысячу зрителей, а также парковку.

Кроме того, на территории появится отдельное здание для инвентаря.

В помещениях спорткомплекса смогут одновременно находиться до 350 человек, из которых 200 будут заниматься в футбольной академии.

На территории также проведут благоустройство и создадут стоянку для автобусов.

Комплекс планируют открыть в этом году.