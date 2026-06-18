Спортивный комплекс с открытой картинг-трассой построят в Домодедове

Спортивно-оздоровительный комплекс с картинг-трассой построят в селе Ям под Домодедовым. Его планируют открыть уже в декабре этого года.

Площадь двухэтажного здания составит почти 7,9 тысячи квадратных метров. Там обустроят спортивные пространства, административные и вспомогательные помещения, а также открытую трассу для картинга.

Рядом с комплексом обустроят пешеходные зоны и парковку на 88 мест.

Инспекторы подмосковного стройнадзора посетили площадку и оценили готовность работ в 5%. Там уже устроили фундамент и приступили к возведению надземных конструкций.

Строительство планируют завершить в декабре.