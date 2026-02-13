Спортивный комплекс с ледовой ареной построят в Кашире до конца года

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной продолжается на Парковой улице в Кашире. Рабочие укладывают фундамент.

Площадь двухэтажного здания, которое будет состоять из четырех блоков, превысит пять тысяч квадратных метров.

Комплекс разделят на входную группу, ледовую арену, зону технической подготовки хоккеистов и помещения для обслуживания спортсменов.

При возведении центра сохранят аллею, где растут 120 туй. Их высадили в память о железнодорожниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Работы проводят по государственной программе региона «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Семья».

Их завершат к концу года.