Спортивный комплекс с двумя бассейнами построят в Истре к 2027 году

В городском округе Истра появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с закрытым и открытым бассейнами. Облик центра уже одобрила Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области. Строительство планируют завершить в 2027 году.

Площадь здания составит 9500 тысяч квадратных метров. Там одновременно смогут находиться до 500 человек. Начало работы комплекса позволит создать около 100 новых рабочих мест.

«Новый многофункциональный комплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и отдыха взрослого и детского населения Подмосковья», — уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Сейчас особое значение имеет создание объектов, которые находятся в жилых кварталах.

«Комплекс „Вода“, благодаря своей структуре и минимальной этажности, деликатно вписывается в среду, не нарушая покой и комфорт жителей, и ограждая их от негативного влияния магистрали», — подчеркнула главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.