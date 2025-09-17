Спортивный комплекс с бассейном построят в поселке Монино в 2026 году

Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в поселке Монино в 2026 году. В нем обустроят большой бассейн и спортивные залы.

Сейчас на объекте завершились монолитные работы. В здании обустроят бассейном площадью 400 квадратных метров на шесть дорожек, а также зал для силовых тренировок и другие помещения. На территории разместят парковку, тротуары и места отдыха.

«В процессе — кровельные работы и кладка стен и перегородок, черновая отделка помещений. В данный момент готовность объекта составляет 30%. На площадке работают 36 человек и две единицы техники», — сказал глава ведомства Александр Туровский.

Ранее на месте спорткомплекса был бассейн 1950 года постройки. Здание признали аварийным и снесли.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.