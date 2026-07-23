Спортивный комплекс с бассейном построят в Подольске к весне 2027 года

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили возведение физкультурно-оздоровительного центра с бассейном в коттеджном поселке «Резиденция Булатово» в Подольске. На данный момент готовность объекта оценивается в 35%.

Сейчас строители ведут армирование и бетонирование стен, колонн и перекрытия второго этажа. Площадь трехэтажного здания превышает 3,5 тысячи квадратных метров.

В новом комплексе разместятся бассейн, хамам, а также административные, бытовые и технические помещения. Предусмотрены входная группа, кафетерий и подсобные комнаты. Центр будет работать ежедневно с 09:00 до 21:00 и сможет принимать до 30 человек единовременно.

Завершение строительства запланировано на весну 2027 года.