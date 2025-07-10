Спортивный комплекс построят у школы № 6 в Наро-Фоминске

Спортивную пристройку к школе № 6 в Наро-Фоминске построят к 2026 году. Там создадут безбарьерную среду, обустроят гардеробы, раздевалки с душевыми и тренерские.

Общая площадь пристройки составит около 960 квадратных метров. Благодаря этому там смогут одновременно заниматься два класса по 22 ученика, рассказала глава Мособлархитектуры Наталья Шувалова.

Одноэтажное здание будет иметь прямоугольную форму, снаружи его стены облицуют плитами из литьевого бетона. Динамику облику постройки придадут скругленные углы. Для естественного освещения будут применять большое количество остекления.

«Современные решения здесь гармонично сочетаются с наследием, формируя среду, в которой традиции и инновации существуют в равновесии. Натуральные материалы, сдержанная эстетика и продуманные пропорции делают его неотъемлемой частью школьного ансамбля», — сказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

В здании обустроят вестибюль с гардеробом и зоной ожидания для родителей, пост охраны, тренерские, раздевалки с душевыми, а также снарядную, спортзал и другие помещения. Благодаря отдельному входу постройку можно будет использовать независимо от основного корпуса школы.