Спортивный комплекс построят на Москворецкой улице в Бронницах в 2025 году

Спортивный комплекс построят на Москворецкой улице в Бронницах. Его планируют запустить в этом году.

Готовность комплекса уже превысила 70%, рассказали в Минстрое Подмосковья. Сейчас там ведут отделочные работы, монтируют фасад и коммуникации, а также благоустраивают территорию.

В ФОКе обустроят универсальный спортивный зал с трибунами на 100 человек, помещения для судей, электронное табло для ведения счет. медблок, буфет и другие помещения, а также зал для силовой подготовки с кардиотренажерами.

На территории разместят парковку и места отдыха.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».