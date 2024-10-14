Спортивный комплекс отремонтировали в селе Рогачево Дмитровского округа

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Рогачево» обновили в Дмитровской округе. Ремонтные работы проводились на полученный от главы городского округа Ильи Поночевного грант в размере 250 тысяч рублей,

Деньги из муниципального бюджета выделили на подготовку спортивных учреждений округа к началу нового учебного года. В ФОК «Рогачево» обновили плитку в санузлах, отремонтировали ступени входной группы и поменяли теплосчетчик. В следующем году запланирован ремонт забора и асфальта на территории возле спортивного учреждения.

В ФОК занимаются около 130 юных спортсменов. Здесь имеется не только спортивный зал. Летом открыты футбольное и два мини-футбольных поля, а также волейбольная площадка. Зимой работает хоккейная коробка. Посещают комплекс не только местные жители, но и любители спорта из соседних населенных пунктов.

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