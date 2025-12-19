Спортивный комплекс на Москворецкой улице в Бронницах откроют в 2026 году

На Москворецкой улице в Бронницах готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс «Бельский». Его ввод в эксплуатацию запланирован на первую половину 2026 года.

ФОК имеет эллинг — пространство для хранение лодок и универсальную спортивную площадку.

«В зависимости от вида спорта на ней легко можно убрать футбольные ворота и установить волейбольную сетку. Сделан спуск к пирсу для занятий на воде», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В крытом спортивном зале размещены трибуны для зрителей, пространства для фитнеса и силовых тренировок.

Возведение нового ФОКа стало возможным благодаря госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Семья».