Спортивный комплекс модернизируют в Дмитровском округе

В состав комплекса входят бассейн «Дельфин» и спортивно-развлекательный парк «Экстрим». Генеральный директор «Дмитрова» Максим Безбородов провел для Михаила Шувалову ознакомительную экскурсию. На ледовой арене тренируются хоккеисты и керлингисты, проводятся занятия по фигурному катанию.

В одних местах комплекса ремонт уже идет полным ходом, в других — находится на стадии проектирования. Активно ведутся работы в бассейне «Дельфин». Там специалисты меняют кровлю над чашей бассейна, устанавливают стационарный подъемник для маломобильных групп населения на входной группе и мобильный — для комфортного спуска в воду, а также переоборудуют раздевалки.

Михаил Шувалов подчеркнул, что спортивная инфраструктура Дмитровского округа должна соответствовать всем современным требованиям и быть удобной для всех групп населения. « Мы стремимся сделать спорт доступным для каждого, есть четкая задача: за ближайшие два-три года кардинально преобразить спортивный комплекс и территорию», — сказал ВРИП главы округа.