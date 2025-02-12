Спортивный комплекс «Лидер» в Электроуглях открылся после реконструкции

Ремонтные работы завершились в спортивном комплексе «Лидер» в Электроуглях. Необходимые средства на обновление здания нашел Совет депутатов Богородского городского округа.
Торжественное открытие спортивного комплекса прошло с участием депутата Богородского округа Олега Коблякова. Он непосредственно контролировал работу подрядчика, а также принимал участие в формировании бюджета строительных работ.
В здании провели капитальный ремонт туалетов и душевых кабин, сделали полноценную входную группу, навес над входом, которого раньше не было, освещение, установлено видеонаблюдение системы «Безопасный регион». Также отремонтировали ступени, заасфальтировали тротуар и установили велопарковки.
Финансовые средства помогли изыскать благодаря содействию председателя Совета депутатов Владимира Хватова. На все работы потратили свыше 600 тысяч рублей.
На базе школы активно функционируют три отделения: дзюдо, самбо и лыжные гонки. Ежегодно в период школьных каникул на базе детско-юношеской спортивной школы «Лидер» организуют спортивно-оздоровительные лагеря дневного пребывания детей. Воспитанники школы завоевывают призовые места на областных и федеральных соревнованиях.
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