Спортивный комплекс «Лидер» в Электроуглях открылся после реконструкции

Ремонтные работы завершились в спортивном комплексе «Лидер» в Электроуглях. Необходимые средства на обновление здания нашел Совет депутатов Богородского городского округа.

Торжественное открытие спортивного комплекса прошло с участием депутата Богородского округа Олега Коблякова. Он непосредственно контролировал работу подрядчика, а также принимал участие в формировании бюджета строительных работ.

В здании провели капитальный ремонт туалетов и душевых кабин, сделали полноценную входную группу, навес над входом, которого раньше не было, освещение, установлено видеонаблюдение системы «Безопасный регион». Также отремонтировали ступени, заасфальтировали тротуар и установили велопарковки.