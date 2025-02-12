Спортивный комплекс «Лидер» в Электроуглях открылся после реконструкции

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Ремонтные работы завершились в спортивном комплексе «Лидер» в Электроуглях. Необходимые средства на обновление здания нашел Совет депутатов Богородского городского округа.

Торжественное открытие спортивного комплекса прошло с участием депутата Богородского округа Олега Коблякова. Он непосредственно контролировал работу подрядчика, а также принимал участие в формировании бюджета строительных работ.

В здании провели капитальный ремонт туалетов и душевых кабин, сделали полноценную входную группу, навес над входом, которого раньше не было, освещение, установлено видеонаблюдение системы «Безопасный регион». Также отремонтировали ступени, заасфальтировали тротуар и установили велопарковки.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Финансовые средства помогли изыскать благодаря содействию председателя Совета депутатов Владимира Хватова. На все работы потратили свыше 600 тысяч рублей.

На базе школы активно функционируют три отделения: дзюдо, самбо и лыжные гонки. Ежегодно в период школьных каникул на базе детско-юношеской спортивной школы «Лидер» организуют спортивно-оздоровительные лагеря дневного пребывания детей. Воспитанники школы завоевывают призовые места на областных и федеральных соревнованиях.

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