Спортивный клуб «Витязь» преобразился после капитального ремонта

В спортивном клубе «Витязь», расположенном в Зарайске, завершился капитальный ремонт в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Обновление коснулось не только помещений, но и большей части спортивного инвентаря.

После ремонта количество посетителей клуба увеличилось. Самому старшему любителю спорта сейчас 74 года.

Инструктор Екатерина отмечает, что спортзал стал светлее и уютнее. Недавно при поддержке главы города Виктора Петрущенко в клубе установили новые зеркала. По словам посетителей, это сделало тренировки комфортнее и теперь легче следить за техникой упражнений.

Пример «Витязя» показывает, что даже такие простые меры, как свежий ремонт и дополнительное оборудование, могут привлечь людей разных возрастов.