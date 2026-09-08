Спортивный клуб инвалидов «Лидер» в Воскресенске отметил 22-летие

Спортивному клубу инвалидов «Лидер» 8 сентября исполнилось 22 года. Объединение зарекомендовало себя в области адаптивного спорта как один из самых активно развивающихся клубов в Подмосковье.

Директор клуба Алексей Кузнецов сообщил, что в 2004 году по указанию правительства Подмосковья в каждом муниципалитете организовали работу учреждений, где спортсмены с инвалидностью могли бы тренироваться, выступать и даже работать инструкторами и тренерами

«Тогда нам было выделено ветхое здание, которое мы приводили в порядок своими руками, не без помощи администрации округа. Здесь были организованы зоны для занятий адаптивным спортом», — рассказал Алексей Кузнецов.

Чтобы клуб добился высоких результатов, было вложено много сил в его развитие. Это и каждодневная и кропотливая работа, чтобы в помещениях было тепло, светло, сухо; и обновление материально-технической базы; и сотрудничество с разными организациями, например, с Дворцом водного спорта «Дельфин», чтобы члены клуба могли заниматься плаванием.

Сейчас на регулярной основе «Лидер» посещают более 100 человек разного возраста. В клубе проводят занятия по настольному теннису, пауэрлифтингу, плаванию, бильярду и многие другие. Спортсмены успешно выступают на соревнованиях разного уровня. Совсем скоро планируется открытие секции волейбола сидя, куда будут привлекать участников СВО. Клуб проводит спортивно-оздоровительные турниры и физкультурно-массовые праздники на которые приезжают спортсмены из соседних городов: Егорьевска, Коломны, Подольска, Куровского, Бронниц.

Записаться на занятия в спортивный клуб инвалидов «Лидер» можно через портал «Спорт Подмосковья».