Спортивный кластер с футбольным полем построят в парке «Волхонка» в Ногинске
В парке «Волхонка» продолжается комплексное благоустройство территории площадью более 40 гектаров. Еженедельно на объекте работают около 40 специалистов и до 10 специализированных машин.
Работы одновременно проводят на нескольких участках. В парке обустраивают новую сеть пешеходных дорожек, а рядом с детской площадкой создают спортивный кластер с футбольным полем. Также в порядок приводят лыжную трассу, которую будут использовать в зимний сезон.
Особое внимание уделили карьеру, где по результатам анализа воды разрешено купание. Там появятся песчаный пляж, удобный спуск к воде, смотровые пирсы и зона для зимнего плавания. «Волхонка» уже много лет остается популярным местом среди любителей закаливания.
Со стороны деревни Пешково строят вместительную парковку. В следующем году планируют завершить обустройство въездной группы и парковочного пространства со стороны Богородского бульвара.
Все работы выполняют в рамках программы «Комфортная городская среда». Завершат благоустройство до 1 сентября.