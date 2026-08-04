Спортивный кластер с футбольным полем построят в парке «Волхонка» в Ногинске

В парке «Волхонка» продолжается комплексное благоустройство территории площадью более 40 гектаров. Еженедельно на объекте работают около 40 специалистов и до 10 специализированных машин.

Работы одновременно проводят на нескольких участках. В парке обустраивают новую сеть пешеходных дорожек, а рядом с детской площадкой создают спортивный кластер с футбольным полем. Также в порядок приводят лыжную трассу, которую будут использовать в зимний сезон.

Особое внимание уделили карьеру, где по результатам анализа воды разрешено купание. Там появятся песчаный пляж, удобный спуск к воде, смотровые пирсы и зона для зимнего плавания. «Волхонка» уже много лет остается популярным местом среди любителей закаливания.

Со стороны деревни Пешково строят вместительную парковку. В следующем году планируют завершить обустройство въездной группы и парковочного пространства со стороны Богородского бульвара.

Все работы выполняют в рамках программы «Комфортная городская среда». Завершат благоустройство до 1 сентября.