Спортивный кластер построят в Долгопрудном в этом году

В Долгопрудном продолжается строительство нового спортивного кластера, который объединит сразу несколько направлений для занятий спортом и активного отдыха. Объем инвестиций в реализацию проекта составляет 350 миллионов рублей.

Новый комплекс возводят рядом с действующей ледовой ареной. После завершения работ жители города смогут заниматься различными видами спорта на одной площадке, что позволит создать современное многофункциональное спортивное пространство.

Проект предусматривает строительство двух отдельных зданий — футбольной арены и универсального спортивного комплекса. В составе кластера появится крытый футбольный манеж с игровым полем размером 60 на 40 метров, площадки для волейбола, баскетбола, большого тенниса и набирающего популярность падел-тенниса. Также здесь разместят тренажерный зал и помещения для занятий настольным теннисом.

Для удобства спортсменов предусмотрена полноценная сопутствующая инфраструктура: раздевалки, душевые, медицинский кабинет, комнаты для тренерского состава и судей. В каждом из зданий откроются небольшие кафе с посадочными местами для посетителей. Кроме того, рядом с футбольной ареной оборудуют парковку почти на 90 автомобилей.

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области провели очередную проверку объекта. На сегодняшний день готовность спортивного кластера достигла 50%. Работы проводят в соответствии с утвержденным графиком.

Завершить строительство инвестор планирует до конца 2026 года. После ввода комплекса в эксплуатацию в городе появится 35 новых рабочих мест.

Проект реализует компания «Валдай-ТУР» при сопровождении Центра содействия строительству Московской области. Специалисты центра оказывали поддержку на этапе подготовки проекта, включая согласование архитектурного облика будущего комплекса и оформление необходимой разрешительной документации.