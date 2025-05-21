Спортивный инвентарь передали из Богородского округа школьникам в ЛНР

Школьная команда по футболу в ЛНР образовалась давно, а вот спортивного инвентаря и возможности тренироваться у ребят не было. Из Богородского округа спортсменам отправили кроссовки и сети для футбольных ворот.

Приобрел необходимую амуницию депутат окружного совета Сергей Жулябин. Подарки ребятам из ЛНР доставил волонтер Дмитрий Качарава.

Сети для ворот, а также учебные материалы в Золотовскую среднюю школу № 4 отправил депутат Богородского округа Магомет Сакалов.

Напомним, что весной этого года, благодаря Дмитрию Качараве и сотруднице библиотеки филиала № 1 Майе Бовтало, между учениками из ЛНР и Ногинского Центра образования № 4 состоялся телемост. В ходе общения луганские школьники рассказали, что у них есть своя футбольная команда, но мало возможности тренироваться из-за отсутствия спортивного инвентаря.

Ребята получили весь необходимый спортивный инвентарь и уже тренируются на своем поле, как и мечтали. Также было отправлено оборудование для обучения и проведения мероприятий.