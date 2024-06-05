Спортивный форум прошел в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

На форуме «Спортивные Мытищи» собрались более 40 человек. Главная цель форума — объединить всех причастных к спорту общей задачей: развитием и продвижением спорта в Мытищах.

Спикерами форума стали представители управления по физической культуре, спортклубов и общественных организаций. Они обсудили проведение спортивных праздников, развитие дворового спорта, техническое оснащение спортивных площадок и комплексов округа. Также подвели итоги работы за год. Спикеры выступили с предложениями.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Так, Александр Елизаров — Олимпийский чемпион по биатлону и почетный президент Федерации биатлона Московской области предложил дать спортивной школе «Авангард» имя ее бывшего директора Анатолия Микитюка, погибшего в зоне СВО. В финале форума самым активным участникам — тем, кто внес значимый вклад в продвижение спорта в округе вручили благодарственные письма и памятные подарки.16:27
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