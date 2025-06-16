Спортивный флешмоб пройдет в Пушкино

Жителей и гостей округа приглашают принять участие в спортивном флешмобе «Зарядка со спортсменами». Участников ждет не просто утренняя зарядка, а настоящий праздник спорта с различными упражнениями под руководством опытных тренеров и именитых спортсменов, демонстрации элементов единоборств, показательные выступления и мастер-классы по смешанным единоборствам, предназначенные как для юных, так и для взрослых участников.
Организаторы обещают, что каждый участник получит заряд энергии, бодрости и позитива на весь день, а также вдохновится на ведение здорового и активного образа жизни. Флешмоб является частью масштабной серии спортивных мероприятий, приуроченных к фестивалю «Спорт на районе. Пушкино», который реализуется благодаря грантовой поддержке Движения Первых.
Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха города Пушкино. Дата и время: 21 июня, 11:00.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты
За ночь силы ПВО сбили 147 дронов над Россией
Представители США и Ирана могут встретиться
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек
Два человека пострадали при пожаре в Москве
Ограничения отменили в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте