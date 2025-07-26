Спортивный фестиваль «Звездное лето в Подмосковье» прошел в Серпухове

В зоне отдыха реки Оки в городском округе Серпухов прошел фестиваль «Звездное лето в Подмосковье». На мероприятие приехали звезды пляжных видов спорта.
Фестиваль в Серпухове посетили участники телепроекта «Титаны»: чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, победительница Спартакиады по пляжному волейболу Елена Федчук, а также Николай Бобылев и Геннадий Мальковский. Вместе с жителями они участвовали в командных играх и состязались в перетягивании каната.
Организовало фестиваль Министерство физической культуры и спорта Московской области.