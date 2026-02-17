Спортивный фестиваль «Зимнее нашествие» прошел в Пушкино

Праздник в центральном парке города собрал десятки любителей активного отдыха, спортсменов и зрителей всех возрастов. Участники фестиваля «Зимнее нашествие» активно провели время и получили массу позитивных эмоций.

Организаторы несколько раз переносили дату проведения мероприятия из-за сложных погодных условий — сильных морозов и снегопадов, но все-таки спортивный праздник состоялся. Кульминацией фестиваля стал хоккейный матч, в котором сразились команды «Синих» и «Белых».

Хоккеисты показали на льду зрелищную игру, а болельщики активно подбадривали игроков. В итоге победу одержали «Синие», показавшие себя более слаженной и уверенной командой. Но и «Белые» продемонстрировали настоящий бойцовский характер и красивую борьбу до последней секунды.

