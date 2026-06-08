Спортивный фестиваль «Цитрус» прошел в Пушкино

Фестиваль провели уже в третий раз. В парке работали более 60 локаций и активностей: спортивные состязания, творческие мастер-классы, плетение маскировочных сетей, вышивка. Уполномоченный главы округа Нина Ушакова познакомилась с четвероногим другом по кличке Джимми. Дети и взрослые участвовали в квизе и беспроигрышной лотерее, угощались сладкой ватой. Атмосферу создавали лучшие танцевальные и музыкальные коллективы округа.

Среди почетных гостей были уполномоченные главы муниципалитета, заместитель председателя Совета депутатов Николай Михайлин, председатель местной религиозной организации мусульман Рамиль Фасхутдинов, председатель Общественной палаты округа Пушкинский Алексей Селеменев. Идейный вдохновитель фестиваля — Екатерина Неженцева.