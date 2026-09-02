Спортивный фестиваль прошел в Коломне

Первый фестиваль «Авангард спорта» состоялся в год 120-летия Коломенского гимнастического общества, с которого началось развитие многих базовых видов спорта в городе. В течение 120 дней проходили соревнования, мастер-классы, показательные выступления и семейные мероприятия.

В 1906 году при Коломенском заводе было образовано гимнастическое общество. Именно тогда в городе стали активно развиваться гимнастика, футбол, легкая атлетика, фехтование, шахматы и теннис. Сегодня спортивные традиции продолжаются уже в десятках дисциплин: 86 коломенских спортсменов входят в состав сборных России, еще более 300 воспитанников спортивных школ — в сборные Московской области. Выдающихся успехов и громких побед представители коломенского спортивного сообщества не раз добивались на всероссийских, европейских и мировых аренах.

Юбилейную дату в этом году отметили первым фестивалем «Авангард спорта». За 120 дней в Коломне провели 57 крупных общегородских мероприятий — соревнования, мастер-классы, показательные выступления и семейные праздники. Фестиваль объединил семь видов спорта, которые начали развиваться в городе благодаря коломенскому гимнастическому обществу.

Старт фестивалю дали на стадионе «Авангард» во время открытия Аллеи героев коломенского спорта. За все время участниками мероприятия стали более 3, 5 тысячи человек. На торжестве в честь закрытия фестиваля заслуженные награды вручили ветеранам, тренерам и, конечно, спортсменам. Особенным подарком всему спортивному сообществу стала книга Владимира Макеева «Истоки коломенского спорта» с архивными фотографиями начала XX века.