Спортивный фестиваль пройдет в Солнечногорске

Мероприятие «Экватор Солнца» с участием олимпийских чемпионов состоится 18 и 19 июля на набережной озера Сенеж. Гости смогут принять участие в 15 спортивных активностях, выиграть призы и сыграть в пляжный волейбол со звездами спорта.

18 июля с 11:00 до 14:00 на набережной пройдут «Веселые старты» и мастер-класс «Суперсхватки» по дзюдо и самбо. Гости смогут поиграть в шахматы, баскетбол, большой и настольный теннис, а также попробовать себя в молодежных активностях.

Одним из ярких событий станет Кубок по пляжному волейболу на призы главы округа. Он начнется в 12:00. Зрителей ждут выступления сильных команд и захватывающие матчи.

19 июля пройдут два главных события. С 11:00 до 14:15 на городском пляже у сцены проведут «Волейбол со звездами». Будут организованы мастер-классы, разминки, розыгрыши, а центральным событием станет матч: команда звезд против жителей.

Ожидается участие чемпиона мира по пляжному волейболу Бориса Никонорова, пятикратной чемпионки Европы по регби Дарьи Норициной, олимпийского чемпиона Александра Легкова, чемпионки Европы по пляжному волейболу Натальи Урядовой и участницы клуба «Заречье-Одинцово» Екатерины Юдиной.

С 12:00 до 15:00 на стадионе «Металлург» пройдет «Фиджитал-футбол». Этот формат особенно популярен среди молодежи: сначала игра на поле, потом — на игровой приставке. Турнир открыт для детей, подростков и взрослых. Заявки на участие принимаются до 17 июля по телефону: +7 (993) 620−27–24.

Также в этот день на набережной и в парке для участников будут организованы разнообразные спортивные активности: шашки, шахматы, настольный теннис, бокс, рукопашный бой, танцы, зумба и растяжка.

«Мы давно говорим: Солнечногорск — спортивный город. А „Экватор Солнца“ — это возможность для каждого — и для детей, и для взрослых — выйти на площадку, попробовать себя в новом виде спорта, провести время с семьей и зарядиться энергией. Движение, энергия, единство — именно так мы строим жизнь округа, в которой спорт становится частью каждого дня», — отметил глава округа Константин Михальков.

Вход на мероприятия свободный для гостей всех возрастов. Более подробную программу можно найти на сайте.