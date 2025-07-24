Спортивный фестиваль пройдет в Павловском Посаде 26 июля

Жителей и гостей Павловского Посада приглашают активно и интересно провести время в городском парке культуры и отдыха. Суббота, 26 июля, будет спортивной — организаторы подготовили разнообразные активности для любого возраста.

День начнется с утренней разминки «Парковый старт», которую проведут в 10:00. Одна из жительниц округа рассказала, что каждую неделю старается посещать разминку и танцевальные занятия в парке.

«Здесь мы не просто тренируемся и поддерживаем свое здоровье, но и общаемся. Буквально несколько дней назад мы все вместе танцевали на зажигательной зумбе от Натальи Синюты. Она замечательный тренер и большой профессионал», — поделилась Людмила.

Мастер-классы «Спортивная атрибутика» от студии «Пластилиновая ворона» начнутся в 11:00. Затем посетителей парка ждут тренировка по единоборствам, мастер-классы по биатлону «К стартам готовы» и «Модному фитнесу», а также подвижные и настольные игры.

Для любителей ярких снимков на территории обустроят фотозону «Наша гордость». Вход на мероприятие свободный.