Спортивный фестиваль пройдет в 60 парках Подмосковья 26 июля

В 60 зонах отдыха Московской области в субботу, 26 июля, состоится спортивное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк». Посетителей ждет насыщенная программа: от фитнес-йоги и воркаута до единоборств, дыхательных практик и активных игр для детей.

В Кашире гости городского парка смогут проверить свою физическую подготовку, сдав нормы ГТО, а также принять участие в матчах по стритболу и бадминтону, соревнованиях по дартсу или посетить занятие по йоге смеха. Кульминацией станет концерт с выступлением детских творческих коллективов.

Парк «Солнечный берег» в Запрудне откроет праздник массовой разминкой, после чего посетителей ждут дыхательные практики, фитнес-тренировки и соревнования по прыжкам через скакалку. Для юных участников подготовят специальные подвижные игры, а завершится мероприятие «Музыкальным марафоном».

Парк имени В. Талалихина в Подольске предложит гостям зрелищные показательные выступления по воркауту, тренировки по воздушно-силовой атлетике, мастер-класс по скандинавской ходьбе и открытую гимнастическую зону. Особенным событием станет масштабный спортивно-танцевальный флешмоб.

Центральный парк имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске удивит посетителей мотивирующей фотовыставкой местных спортсменов, а также проведет занятия по зумбе, йоге и тайскому боксу. Детей ждут подвижные игры и творческие мастер-классы, а завершится программа праздничным концертом.

В Ивантеевке городской парк предложит необычное сочетание активностей — от мастер-классов по здоровью зубов до занятий смешанными единоборствами. Традиционно будут доступны йога, бокс, пилатес и скандинавская ходьба.