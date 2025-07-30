Спортивный фестиваль пройдет на Ильинском пляже в деревне Блазново 3 августа

На Ильинском пляже в деревне Блазново в Можайского округе 3 августа состоится масштабный спортивный фестиваль в рамках проекта «Звездное лето в Подмосковье». Тренировки для всех желающих проведут титулованные спортсмены, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

Программа начнется с массовой зарядки, после чего начнутся семейные активности и подвижные игры.

Кульминацией станет волейбольный матч между командой знаменитостей и отдыхающими. Завершится праздник водной битвой и автограф-сессией со спортсменами. В течение всего мероприятия будет работать колесо фортуны с призами от Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Гостей фестиваля ожидают мастер-классы от двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян, олимпийского чемпиона по борьбе Давита Чакветадзе, призера Олимпиады по лыжам Николая Морилова и чемпионки России по волейболу на снегу Анастасии Петровой.

Ранее аналогичные фестивали прошли в Талдоме, Серпухове и Лыткарине.