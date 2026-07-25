Спортивный фестиваль открыли в Серпухове

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

24 июля на пляже «Мальдивы» в городском округе Серпухов стартовал трехдневный фестиваль «Мама Ольга», объединивший фермеров, сторонников здорового питания, спортсменов и семьи с детьми. Мероприятие организовано сетью магазинов «Мама Ольга» совместно с движением «Здоровое Отечество» и направлено на популяризацию активного и качественного образа жизни.

В рамках фестиваля для гостей работают мастер-классы, спортивные площадки, батуты, контактный зоопарк, проводятся выступления артистов, пляжные вечеринки, автошоу и гриль-бары. Для посетителей, планирующих остаться до завершения мероприятия, организована зона кэмпинга.

Центральное место в экспозиции занимают фермерские шатры, где 165 производителей представляют свою продукцию. Все желающие могут продегустировать натуральные молочные продукты, сыры, йогурты и кефир из собственных хозяйств.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил: «Это не просто фестиваль — это пространство, где спорт, качественное питание и семейный отдых — единое целое. Спасибо организаторам — сети магазинов „Мама Ольга“ и движению „Здоровое Отечество“ — за системную работу по популяризации здорового образа жизни».

Фестивальные локации работают ежедневно с 10:00 до 20:00. Мероприятие продлится до 26 июля включительно.