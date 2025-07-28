Спортивный фестиваль «Кубок мужества» прошел в Серпухове

В Серпухове завершился межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества». Турнир собрал более тысячи участников СВО, почти 200 из них спортсмены. Об этом сообщили в министерстве информации региона.

На соревнования приехали бойцы из Москвы, Московской, Тульской, Владимирской, Ивановской и Псковской областей. Их поприветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев и многие другие.

В министерстве информации Подмосковья отметили, что «Кубок мужества» стал первым масштабным событием для бойцов, пришедших с фронта. Его организаторами выступила Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке депутата Госдумы и сопредседателя Ассоциации Сергея Колунова.

«На турнире мы стали свидетелями настоящей спортивной борьбы, взаимной поддержки и впечатляющей силы духа участников», — сказал координатор проектов по спорту и руководитель Серпуховского отделения Ассоциации Игорь Старовойт.