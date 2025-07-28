Спортивный фестиваль «Кубок мужества» прошел в Серпухове
В Серпухове завершился межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества». Турнир собрал более тысячи участников СВО, почти 200 из них спортсмены. Об этом сообщили в министерстве информации региона.
На соревнования приехали бойцы из Москвы, Московской, Тульской, Владимирской, Ивановской и Псковской областей. Их поприветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев и многие другие.
В министерстве информации Подмосковья отметили, что «Кубок мужества» стал первым масштабным событием для бойцов, пришедших с фронта. Его организаторами выступила Ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке депутата Госдумы и сопредседателя Ассоциации Сергея Колунова.
«На турнире мы стали свидетелями настоящей спортивной борьбы, взаимной поддержки и впечатляющей силы духа участников», — сказал координатор проектов по спорту и руководитель Серпуховского отделения Ассоциации Игорь Старовойт.
Соревнования прошли по четырем дисциплинам: пауэрлифтинг, спортивное метание ножа, адаптивный бокс и адаптивный гиревой спорт. В сообщении указывается, что официальные соревнования по инновационному боксу прошли в России впервые.
Подмосковье стало лидером по числу полученных наград. От региона выступали бойцы из 36 округов. Больше всего медалей получили участники СВО из Серпухова, на втором и третьем расположились Балашиха и Павловский Посад. Среди регионов серебро у Тульской области, а бронза досталась Пскову.
«Спорт помогает ребятам восстановить физическое здоровье, социализироваться. И мы обязательно продолжим делать все, чтобы обеспечить самые широкие возможности и доступность занятий спортом ветеранам СВО, возвращающимся к мирной жизни, в том числе после тяжелых ранений», — подытожил Сергей Колунов.