Спортивный фестиваль ко Дню физкультурника прошел в Воскресенске

В филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в Воскресенске прошел ежегодный фестиваль «ЗОЖигаем с ВМУ», посвященный Дню физкультурника. Мероприятие собрало 200 сотрудников предприятия и членов их семей — это рекордный показатель за время проведения фестиваля.

Фестиваль проходит на корпоративной базе отдыха «Березовка» с 2022 года. В этом году программа включала спортивные и развлекательные активности для участников разных возрастов.

Главным событием стал квест с испытаниями на выносливость и силу, а также занятием йогой. Для гостей организовали мастер-классы и интерактивные зоны, установили батуты и фотобудку. За участие в соревновательных этапах гости получали билеты для розыгрыша призов.

Завершился праздник неформальным общением у костра. Организаторы отмечают, что фестиваль стал возможностью провести время вместе с семьей, укрепить командный дух и поддержать интерес сотрудников к здоровому образу жизни.

«Спорт, семья и единство — это фундамент нашей корпоративной культуры. Фестиваль стал ярким подтверждением того, что мы движемся в верном направлении. Благодарю всех коллег за активное участие и невероятную энергию. Убежден, что полученный заряд бодрости станет отличным импульсом для наших будущих профессиональных достижений», — отметил директор филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Владимир Шведиков.