Спортивный фестиваль ко Дню физкультурника прошел в Ленинском округе

В Ленинском городском округе День физкультурника отметили спортивным фестивалем во Дворце спорта «Видное». Участниками праздничной программы стали жители разных поколений.

Для гостей организовали семейные соревнования, интеллектуальные турниры и спортивные матчи.

«Хотелось бы сегодня поздравить наших детей, молодежь, спортсменов, которые собрались вместе с опытными профессиональными физкультурниками. Вы молодцы, что принимаете участие, что продвигаете спорт, передавая лучшие его традиции подрастающему поколению. Желаю всем успехов и достижения поставленных целей», — поздравил участников заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников.

В рамках торжественной части наградили тренеров и сотрудников профильных учреждений, которые внесли вклад в развитие спорта и физической культуры. Также отметили спортсменов, добившихся высоких результатов на соревнованиях.

После этого участники перешли к спортивной программе. Центральной частью стали семейные эстафеты «Папа, мама, я — спортивная семья» с пятью последовательными заданиями для команд.

«Эмоции потрясающие! Мы не первый год участвуем в спортивных мероприятиях, связанных с Днем физкультурника. Уже успели под капитанством нашей дочери пройти „змейку“, побегать на скакалках, собрать конусы. Везде получили классные ощущения и драйв. Поддержка и общий дух действительно объединяют», — поделилась участница семейного конкурса Юлия.

Параллельно с эстафетами во Дворце спорта проходили турниры по шахматам и шашкам. Позже состоялись молодежные футбольные матчи и турнир по настольному теннису.