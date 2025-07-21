Спортивный фестиваль для ветеранов боевых действий пройдет в Серпухове

Межрегиональный спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий «Кубок мужества» пройдет в Серпухове 26 июля. На нем будут соревноваться участники вооруженных конфликтов.

Как рассказали в областном Минспорте, фествиаль пройдет во дворце спорта «Надежда». Он соберет ветеранов боевых действий из разных регионов России. Они продемонстрируют свою силу и навыки в пауэрлифтинге, метании ножа, гиревом спорте и боксе.

Турнир направлен на развитие адаптивных видов спорта и укрепление связей между спортивными организациями инвалидов, а также социальными и патриотическими объединениями.

Соревнования пройдут в рамках нацпроекта «Спорт России» при организации Минспорта.