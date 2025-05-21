Спортивный фестиваль для людей с ОВЗ прошел в Богородском округе

Спортивный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в спортивном комплексе «Знамя» в Ногинске. Он был посвящен Дню здорового образа жизни, который отмечается в Подмосковье 20 мая.

Одна из главных задач этого праздника — напомнить каждому жителю о важности сохранения здоровья и необходимости ведения активного образа жизни. Депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Богородского округа Павел Волнов, в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее», поприветствовал участников спортивного фестиваля и вручил памятные подарки победителям.

Спортивные организации Богородского округа делают все, чтобы жители различных возрастов вели активный образ жизни. Существуют и развиваются спортивные секции и кружки, ведут свою работу школы и федерации по разным видам спорта, проводятся соревнования различного уровня.

«Успешно реализуется программа „Активное долголетние“, направленная на поддержку здорового образа жизни старшего поколения, развиваются такие направления, как скандинавская ходьба, танцы, гимнастика и другие», — рассказал депутат Богородского округа Павел Волнов.

Фестиваль в спорткомплексе «Знамя» получился ярким, позитивным и подарил участникам отличное настроение.