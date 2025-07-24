Спортивный фестиваль для клуба «Активное долголетие» прошел в Дмитрове

Свыше 200 участников клуба «Активное долголетие» посетили областной фестиваль «Я Активный» в Дмитрове. Они посетили спортивные мастер-классы, а также научились готовить оздоровительные напитки.

Фестиваль прошел на открытой летней площадке стадиона «Локомотив». В нем поучаствовали пенсионеры из Химок, Талдома, Ногинска и других городов. Самым возрастным из них стала 88-летняя Юлия Леонидзе из Черноголовки и 89-летняя Елена Шашелова из Дмитрова.

Для участников провели мастер-классы по зумбе, дыхательной гимнастике, йоге и приготовлению оздоровительных напитков. Для них подготовили зоны для игр в стритбол, настольный теннис, петанк, волейбол и бадминтон, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

Записаться на мероприятия клуба можно по ссылке.