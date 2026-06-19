Спортивные занятия пройдут в парках Воскресенска

Парки Воскресенска приглашают гостей и жителей городского округа на мероприятия с 22 по 28 июня 2026 года. В парке усадьбы Кривякино и парке «Москворецкий» подготовлена насыщенная программа для детей, участников клуба «Активное долголетие» и всех желающих.

В парке усадьбы Кривякино на шахматной площадке пройдет творческий мастер-класс в рамках проекта «Библиоканикулы в парке», а также игровая и концертная программы на главной площади. Для участников «Активного долголетия» организуют занятия по северной ходьбе, а на шахматной площадке — занятия по современному мечевому бою. Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» (по предварительной записи), где узнают об уникальной восьмилучевой системе, судьбах владельцев усадьбы, союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы. Также пройдут интерактивные программы 6+: «Кот ученый свои мне сказки говорил», «Барышня-матрешка», экскурсия «Гимназия в Кривякино» и квест «Птичьи суперспособности» (все по предварительной записи по телефону +7 (985) 698-68-81). Билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы доступны онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей 0+ — «Веселая зарядка», для детей 5+ — спортивная программа и игры в дартс. В четверг состоятся мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?» (0+), где дети изготовят поделки из подручных материалов и узнают новое из разных областей знаний. Любители активного образа жизни и участники «Активного долголетия» в четверг смогут посетить вечер «Ретро-танцы». Приходите в парки Воскресенска насладиться летом и прогуляться на свежем воздухе. Напоминаем, что мероприятия могут быть перенесены из-за погоды. Следите за афишами.