Спортивные занятия и тренировки пройдут в парках Богородского округа в выходные

Выходные в парках Богородского округа порадуют жителей развлекательной программой. Организаторы предлагают всем желающим принять участие в общеобластном мероприятии «Парки. Осень. Заряжай».

В пятницу в 13:00 Центральном и Глуховском парке в 11:00 пройдут занятия по Северной ходьбе. В 16:00 в камерном зале Центрального парка состоятся занятия любительского объединения «Фотопарк». В субботу всех желающих приглашают в 09:00 на легкоатлетический забег, а в 10:00 и 11:00 на занятия по нейрофитнесу.

В 12:00 и 14:30 соответственно в Центральном и Глуховском парках состоится общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!». Также в этот день в 16:00 Центральный парк порадует детской игровой программой.

В воскресенье в 12:00 парки «Роща», Центральный и Глуховский приглашают на детские программы системного расписания.

Все мероприятия проходят бесплатно.