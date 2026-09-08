Спортивные занятия и мастер-классы пройдут в парке Солнечногорска

В городском парке Солнечногорска с 8 по 13 сентября пройдут спортивные и творческие мероприятия. Гостей ждут занятия по зумбе, йоге, беговые тренировки, мастер-классы и настольные игры.

Для любителей активного отдыха — занятия по зумбе, беговая и круговая тренировки, зарядка и йога для детей. Для творчества и развития — мастер-классы и настольные игры.

Во вторник, 8 сентября, на набережной «Выстрел» в 11:20 состоится мастер-класс «Осенняя поделка из воздушного пластилина», в 12:00 — настольные игры. У павильона за памятником Лермонтову с 15:00 до 15:40 — мастер-класс «Раскрась иллюстрации к пословицам народов России». У памятника Лермонтову в 20:00 начнется беговая тренировка.

В четверг, 10 сентября, в творческой мастерской на набережной «Выстрел» в 11:20 — мастер-класс «Ежик», в 12:00 — настольные игры. Создать ежика и брелок предложат на центральной детской площадке в 15:00. Продолжат программу настольные игры в 15:40.

В выходные — спорт. В субботу пройдет зарядка в 8:20 и зумба в 9:00 у входной группы в парк. С 11:30 до 12:10 у памятника Лермонтову — йога для детей. В воскресенье, 13 сентября, с 12:00 до 12:40 — круговая тренировка у памятника Лермонтову.

«Сентябрь вступает в свои права, но парки Солнечногорска не теряют очарования. Воздух становится прозрачнее, солнце — мягче, а осенний свет наполняет аллеи особым теплом. На этой неделе здесь можно смастерить ежика или осеннюю поделку, создать уникальный брелок, провести время за настольными играми, а еще — размяться на зумбе, беговой тренировке, зарядке или йоге для детей. Каждый день дарит новый повод провести время на свежем воздухе, в кругу семьи или друзей», — сказала замглавы Солнечногорска Ирина Тишина.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.