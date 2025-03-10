Спортивные занятия и игры пройдут в парках Балашихи на этой неделе

В городском округе Балашиха стартует спортивная неделя. В парках муниципалитета проведут тренировки, игры, занятия, мастер-классы и забеги.

Открытие сезона пройдет в парке Заречная в Балашихе во вторник в 15:00.

Гостей парка «Пехорка» в среду, четверг и субботу ждут занятия по скандинавской ходьбе, эстафеты, интерактивные игры, а также танцевальные и творческие мастер-классы. Пестовский парк также приглашает всех на спортивные события в среду, пятницу и субботу. В выходные здесь пройдут тренировки по общей физической подготовке и традиционный забег.

В Ольгинском лесопарке в субботу и воскресенье проведут занятия с мастером спорта по лыжным гонкам и биатлону Анастасией Константиновой. Участниками мероприятия станут как взрослые, так и дети. Парк Пехорка-лес ждет посетителей в будние дни с программами, включающими весеннюю общую физическую подготовку и дыхательную гимнастику. Занятия пройдут с понедельника по пятницу.

В парке Солнечная в четверг стартуют новые интерактивные мероприятия. Программа начнется в 11:00 и обещает множество увлекательных активностей.