Спортивные занятия и экскурсии пройдут в парках Воскресенска

С 19 по 25 января 2026 года в парках Воскресенска пройдут спортивные мероприятия, мастер-классы и экскурсии для детей и взрослых. Для участия в некоторых программах необходима предварительная запись.

В парке усадьбы Кривякино 19 января для детей от 6 лет будут организованы познавательные беседы, творческие мастерские и игровые программы для всех желающих.

Для подростков от 12 лет пройдут занятия по рубке шашкой. Взрослые и дети старше 12 лет также смогут посетить экскурсии «Жемчужина Воскресенска» и «А мы к вам музей привезли!» (по предварительной записи).

Доступны интерактивные программы для детей от 6 лет. Записаться на мероприятия можно по телефону: +7 985 698-68-81, билеты на выставки и мастер-классы — онлайн.

В парке «Москворецкий» 20 января пройдет игровая программа в «ИгроКлубе». 21 января состоится занятие для малышей — они приглашаются на роллердром на «Веселую зарядку».

22 января в павильоне состоится мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?» для всех возрастов, а участники программы «Активное долголетие» смогут заняться северной ходьбой.

Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий, и рекомендуют следить за актуальными афишами парков.