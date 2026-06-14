Спортивные забеги, футбол, плетение сетей. Как в Подмосковье отметили День России?

Московская область отметила День России спортивными забегами, играми и плетением сетей для бойцов СВО. Как это было — в репортаже 360.ru.

Более 100 человек участвовали в большом патриотическом забеге в Балашихе. Мероприятие организовали в честь Дня России. Соревнования прошли в Вишняковском лесопарке, в котором заканчивают благоустройство зон отдыха.

Еще один массовый забег прошел в Центральном парке Люберец. В Солнечногорске праздник отметили футбольным матчем чемпионата Московской области. Игра завершилась ничьей. В Ступине установили рекорд России по плетению маскировочных сетей — 712 метров.