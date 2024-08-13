Спортивные турниры ко Дню физкультурника провели в центральном парке Лобни

День физкультурника собрал сотни горожан разных возрастов и профессий в центральном парке Лобни. Для них провели турниры по волейболу, бадминтону и теннису, открытые тренировки и показательные выступления мастеров боевых искусств.

Спортивные турниры прошли в центральном парке Лобни. Здесь еще продолжается реконструкция, но большая часть уже открыта для горожан.

По инициативе главы городского округа Лобня Анны Кротовой парк преобразили в рекордно короткие сроки, чтобы жители уже этим летом могли гулять, заниматься спортом и участвовать в праздничных и игровых программах. У молодежи особой популярностью пользуется площадка для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах.

«Мы очень долго ждали открытия этого парка. Парк хороший, мне кажется, для молодого поколения это идеально», — отметил житель Лобни Иван Евтюхов.

Участники «Активного долголетия» тоже с удовольствием осваивали новые площадки центрального парка. День физкультурника для них — особый праздник.

«С утра ходили на стадион, на гимнастику, потом пришли сюда на соревнования, сейчас пойдем еще играть в петанк. Целый день на улице занимаемся спортивными мероприятиями», — поделилась жительница Лобни Лариса Грибкова.