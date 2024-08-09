Команда из Истры победила на первенстве России по спортивному туризму

Спортсмены из Истры показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях по туризму. Команда из четырех участниц завоевала золото на первенстве России.
Девушки боролись за победу на длинной пешеходной дистанции. Впервые за последние девять лет Истра завоевала золото по спортивному туризму. Это стало значимым событием и для всего Подмосковья, так как такая награда также стала для региона первой.
Команда юношей из Истры также хорошо показала себя на первенстве России, попав в топ-10 сильнейших участников.